Galeria O “irmão do Titanic” também naufragou: conheça a história do HMHS Britannic Muita gente conhece a história do Titanic, seja pelo filme, seja pelo trágico naufrágio. Mas você sabia que seu “irmão maior”, o HMHS Britannic, também afundou? Lançado em 1914, dois anos após a tragédia do Titanic, ele teve um destino semelhante. Conheça sua história. Por Flipar

Do Thiep pixabay