Galeria CAR-T: paciente com câncer raro recorre à Justiça e consegue tratamento avançado que custa milhões de reais O hemograma apontou uma anemia severa e, em outubro de 2024, o diagnóstico de mieloma múltiplo foi confirmado por um hematologista. Cinco meses depois, em dezembro, Celina começou a quimioterapia e, em maio de 2025, passou por um transplante de medula óssea. Por Flipar

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