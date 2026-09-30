Animais Garças: conheça as aves que unem elegância e importância para os ecossistemas As garças estão entre as aves mais belas do mundo. Estão distribuídas por diversos continentes e habitam principalmente zonas úmidas, como manguezais, margens de rios, brejos e lagoas. Elas são aves da família Ardeidae, a mesma das garcetas, socós e savacus. Por Flipar

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