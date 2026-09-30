Celebridades e TV

Ex-galã de novelas da Globo, Gustavo Leão vende pizzas na Flórida e ganha cidadania americana em cerimônia na Nasa

O ator brasileiro Gustavo Leão, conhecido por ter trabalhado em várias novelas da Globo, passou a integrar oficialmente a comunidade de cidadãos dos Estados Unidos após participar de uma cerimônia de naturalização realizada nas instalações da Nasa.

Por Flipar
Reprodução/Instagram/TV Globo

A conquista foi celebrada pelo artista nas redes sociais, onde ele relembrou a relação construída com o país ao longo dos últimos anos e classificou o momento como 'um dos mais especiais de sua vida'. A ligação com os Estados Unidos começou em 2007, durante sua primeira visita ao território americano.

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Nascido em 29 de março de 1987, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Gustavo Leão vive na Flórida, onde trabalha com gastronomia e administra um food truck especializado em pizzas napolitanas. Sua estreia na TV aconteceu em 'Floribella', novela exibida pela TV Band, em 2005.

Reprodução/TV Band

Porém, o reconhecimento aumentou mesmo após sua ida para a TV da Globo em 2007, quando interpretou Mateus em 'Paraíso Tropical'. Nessa época, Gustavo começou a adquirir status de galã das novelas e consolidar seu trabalho como ator.

Reprodução/TV Globo

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