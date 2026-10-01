Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro”

Durante a atração, o programa exibiu um recado de Rômulo, que também é ator, em homenagem ao padrasto. No vídeo, ele destacou a importância de Otávio em sua vida e afirmou ter muito orgulho da relação entre os dois, marcada por amor, admiração e respeito, além de destacar que a profissão contribuiu para aproximá-los ainda mais ao longo dos anos.
Sobre a carreira, Otávio foi questionado por Patrícia Poeta se se sente mais confortável na comédia ou se o desconforto e os desafios seriam parte do segredo para uma trajetória bem-sucedida. 'Eu sou um ator, antes de mais nada', respondeu o artista, que também afirmou buscar grandes projetos e desafios, seja no drama, na comédia ou em qualquer outro gênero.
Otávio também contou que iniciou a carreira no teatro, área pela qual mantém grande paixão, assim como pelo cinema. Apesar disso, reconheceu que o público o conhece principalmente por seus trabalhos em séries de comédia, muitas delas produções de grande sucesso na televisão brasileira.
Otávio Müller de Sá nasceu no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 1965, filho do advogado José Francisco Ferreira de Sá e da dona de casa Teresa Cristina Müller de Sá. Antes de ingressar na TV Globo, trabalhou como escriturário em um banco e estudou na Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL, escola de teatro onde se formou com a peça 'Ideias e Repetições'.
O ator é primo do cantor e compositor Cazuza, que o indicou para o teste da primeira novela que participou. Sua estreia aconteceu em 1988, na TV Globo, como Sardinha na novela 'Vale Tudo', de Gilberto Braga, e, a partir daí, atuou em diversas produções da emissora, entre novelas, séries e minisséries.
Entre as séries de comédia das quais participou estão 'Os Normais', 'A Grande Família', 'Sob Nova Direção' e 'Tapas e Beijos'. Em 2015, o ator também fez parte do elenco da nova versão de 'Escolinha do Professor Raimundo', exibida pelo antigo Canal Viva, atual Globoplay Novelas, e pela TV Globo.
No cinema, Otávio participou de filmes como 'Trair e Coçar É Só Começar', 'A Mulher do Meu Amigo', 'Benzinho', 'Chorar de Rir' e 'O Gorila', entre outros. No teatro, atuou em montagens como 'Ubu Rei', 'A Geração Trianon' e 'Viagem ao Centro da Terra', além de criar uma companhia com Bia Lessa, na qual também assumiu a direção de algumas produções.