Celebridades e TV Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro” Otávio Müller foi um dos convidados do programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, no dia 29 de setembro de 2026, e falou sobre a relação com os filhos e com o enteado, Rômulo Arantes Neto. O ator é pai de três filhos: Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com a cantora Preta Gil, e as jovens Maria e Clara, de seu casamento com a arquiteta Adriana Junqueira, que também é mãe de Rômulo. Por Flipar

Reprodução TV Globo