Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (30/9), sete loterias: os concursos 7131 da Quina; o 3793 da Dupla Sena; o 3793 da Lotofácil; o 394 da +Milionária; o 2982 da Lotomania e o 905 da Super Sete
Quina: R$ 13 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 99 milhões / Dupla Sena: R$ 6 milhões e R$ 82 mil / Super Sete: R$ 9 milhões / Lotomania: R$ 6 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
11 - 15 - 18 - 29 - 35 - 43 no primeiro sorteio; 01 - 07 - 10 - 25 - 27 - 34 no segundo
34 - 41 - 51 - 70 - 76
02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 13 - 16 - 27 - 32 - 33 - 57 - 5961 - 64 - 72 - 77 - 80 - 91 - 95 - 98
01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
09 - 10 - 14 - 21 - 23 - 32. Os trevos sorteados foram: 6 - 4
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 3
01 - 02 - 08 - 09 - 13 - 16 - 24. O mês da sorte é 03 (Março)