Estilo de Vida Goishicha: o chá japonês fermentado que parece peça de jogo No Japão, existe um chá que chama a atenção antes mesmo de chegar à xícara. O goishicha é vendido em pequenos quadrados escuros, feitos de folhas fermentadas. Sua aparência e seu sabor são bem diferentes dos do chá verde mais conhecido. Por Flipar

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