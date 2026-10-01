Estilo de Vida Manteiga ou margarina? Entenda as diferenças e saiba o que considerar na escolha Manteiga e margarina acompanham o pão e entram em diversas receitas, mas têm ingredientes e características diferentes. Para escolher, vale entender como são feitas, quais gorduras contêm e como se comportam na cozinha. Por Flipar

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