Iogurte ou bebida láctea? Entenda as diferenças antes de comprar

O iogurte é produzido pela fermentação do leite com bactérias específicas. Elas transformam parte da lactose em ácido láctico, responsável pela acidez característica e pela mudança de textura. A fabricação pode resultar em versões firmes, cremosas ou líquidas.
A bebida láctea pode ser feita com leite, derivados ou uma combinação deles. A fórmula pode incluir soro de leite, frutas, açúcar e outros ingredientes permitidos. Existem versões fermentadas e não fermentadas: a categoria é mais ampla que a dos iogurtes.
O soro é a parte líquida que se separa durante a fabricação de queijos. Ele pode ser aproveitado na produção de bebidas lácteas, agregando valor a esse ingrediente. Sua presença não significa, por si só, que o produto seja de má qualidade.
Um produto mais líquido não é necessariamente bebida láctea: também existem iogurtes próprios para beber. Da mesma forma, a cremosidade não basta para identificar a categoria. A informação decisiva é a denominação “iogurte” ou “bebida láctea” no rótulo.
Além de identificar o produto, confira a quantidade de açúcares adicionados na tabela nutricional. Esse dado aparece separado dos açúcares totais, que também incluem os naturalmente presentes nos ingredientes. Sabor e aparência semelhantes não garantem valores iguais
Observe proteínas, gorduras saturadas, sódio e açúcares adicionados usando a mesma referência: 100 gramas ou 100 mililitros. Comparar apenas a porção pode confundir, pois os tamanhos variam. Confira também quantas porções existem em cada embalagem. ?
Comece pelo nome do produto e depois leia os ingredientes e a tabela nutricional. Essa combinação de informações ajuda a avaliar a fórmula, sem depender apenas da imagem de frutas ou da aparência da embalagem. Assim, você escolhe sabendo o que está comprando.