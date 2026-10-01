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Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleão

Um dos cartões-postais mais famosos de Paris, na França, é o Arco do Triunfo. O monumento da capital francesa foi erguido a mando de Napoleão Bonaparte, imperador francês no início do século XIX. Com a obra, Napoleão quis glorificar suas vitórias militares em um tempo de grande expansionismo territorial.

Por Flipar
Wilfredo Rafael Rodriguez HernandezWikimédia Commons

O Arco do Triunfo começou a ser construído em 1806, mas as obras só terminaram três décadas depois, já sob o reinado de Luís Felipe. A demora para conclusão deveu-se à queda de Napoleão, evento sucedido pela chamada Restauração, quando a dinastia dos Bourbon retomou o poder e permaneceu por 16 anos.

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A célebre obra foi projetada pelo arquiteto Jean-Françoise-Trérèse Chalgrin e remete às vitórias do período napoleônico. Localizado na Praça Charles de Gaulle, o monumento encontra-se na junção da avenida Charles de Gaulle com a famosa Champs-Élysées.

Flickr Leonardo Crespim

Com arquitetura neoclássica, o Arco do Triunfo possui dois grandes pórticos frontais para passagem e dois menores nas laterais. Com 50 metros de altura e 45 metros de largura, o Arco do Triunfo conta em sua estrutura com estátuas em relevo adornando os enormes pilares de sustentação.

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No corpo do Arco do Triunfo estão gravados os nomes de 128 batalhas napoleônicas e de 558 generais.

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Em um friso estão esculpidas cenas de guerras travadas pelo império de então, como a ilustração 'Captura de Alexandria'.

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O portentoso Arco do Triunfo parisiense abriga no térreo o túmulo de soldado não identificado (o Soldado Desconhecido), morto na Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918).

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Na base do monumento é mantida uma chama acesa em homenagem aos soldados franceses mortos em campos de batalha. Em 1944, forças francesas desfilaram pela região do Arco do Triunfo para celebrar a libertação de Paris dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

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A região do Arco do Triunfo mais famoso de Paris costuma ser cenário de comemorações. Ele também é ponto inicial do tradicional desfile do feriado nacional de 14 de julho, em que os franceses relembram a queda da Bastilha, evento crucial da Revolução Francesa.

Dominique A. PineiroWikimédia Commons

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