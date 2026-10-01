Galeria Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleão Um dos cartões-postais mais famosos de Paris, na França, é o Arco do Triunfo. O monumento da capital francesa foi erguido a mando de Napoleão Bonaparte, imperador francês no início do século XIX. Com a obra, Napoleão quis glorificar suas vitórias militares em um tempo de grande expansionismo territorial. Por Flipar

Wilfredo Rafael Rodriguez HernandezWikimédia Commons