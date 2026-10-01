Celebridades e TV Filha de Robin Williams repudia uso da imagem do pai em conteúdo criado por IA: ‘Tenha vergonha na cara’ “Aquele suposto ‘vídeo privado’ do meu pai falando sobre teorias da conspiração, que me mostraram, é claramente obra de IA — e uma IA nem um pouco convincente. Qualquer fã que acredite naquilo claramente assistia aos filmes dele no mudo, porque aquela voz é robótica e horrível”, disse ela em uma publicação no X. Por Flipar

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