Celebridades e TV

Filha de Robin Williams repudia uso da imagem do pai em conteúdo criado por IA: ‘Tenha vergonha na cara’

“Aquele suposto ‘vídeo privado’ do meu pai falando sobre teorias da conspiração, que me mostraram, é claramente obra de IA — e uma IA nem um pouco convincente. Qualquer fã que acredite naquilo claramente assistia aos filmes dele no mudo, porque aquela voz é robótica e horrível”, disse ela em uma publicação no X.

Por Flipar
Reprodução/Facebook

Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por 'Gênio Indomável', de 1997, Robin Williams morreu aos 63 anos, em 11 de agosto de 2014, em sua residência na Califórnia. A morte foi oficialmente registrada como suicídio, após o ator enfrentar problemas de saúde nos últimos anos de vida.

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Robin também ficou marcado por filmes como 'Jumanji', de 1995, e 'Patch Adams, o Amor é Contagioso', de 1998. Após sua morte, ferramentas de inteligência artificial passaram a permitir a reprodução de características de sua voz e aparência, especialmente em vídeos publicados nas redes sociais.

Divulgação/Universal Pictures

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