Galeria Mais seco do mundo, Deserto do Atacama pode ter uma das maiores florações de sua história após chuvas acima da média Considerado um dos lugares mais secos da Terra, o deserto do Atacama, no norte do Chile, ganhou uma aparência incomum após um período de chuvas acima do normal, que favoreceu o surgimento de extensos campos de flores. O fenômeno, conhecido como 'deserto florido', deve atingir seu auge em outubro. Por Flipar

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