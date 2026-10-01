Mais seco do mundo, Deserto do Atacama pode ter uma das maiores florações de sua história após chuvas acima da média

Segundo a Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf), a estimativa é que até 15 mil hectares sejam cobertos por vegetação. Em algumas áreas, o volume de chuva registrado durante o inverno ultrapassou 180 milímetros, índice considerado excepcional para a região.
A água alcançou o solo e ativou sementes e bulbos que permanecem protegidos sob a terra durante longos períodos de estiagem. Estima-se que cerca de 200 espécies façam parte desse espetáculo natural, entre elas os suspiros brancos e as patas-de-guanaco, que dão tons violetas à paisagem.
A ocorrência de precipitações mais intensas esteve associada ao El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Pacífico equatorial e capaz de alterar padrões de temperatura e chuva em diferentes partes do mundo.
Entre 16 e 22 de julho, fortes chuvas atingiram o norte chileno, favorecidas também pela evaporação das águas do Pacífico diante da costa peruana. As mesmas condições que proporcionaram o florescimento, contudo, provocaram consequências graves em outras áreas, com 13 mortes e cerca de 4 mil casas destruídas ou bastante danificadas, segundo a agência AFP.
O El Niño acontece de maneira irregular, geralmente em intervalos de dois a sete anos, e influencia diferentes sistemas atmosféricos. No Atacama, a chegada da água também provoca mudanças temporárias no ecossistema, com a presença de insetos, caracóis, aves, répteis e mamíferos.
Por conta do florescimento, abelhas participam da polinização, enquanto besouros contribuem para a reciclagem de nutrientes ao consumir matéria vegetal e devolver elementos ao solo. A floração atrai ainda uma grande quantidade de turistas, que percorrem as estradas para observar e registrar o deserto colorido.
Diante do aumento do movimento, a Conaf orienta os visitantes a permanecer nas áreas autorizadas, não pisar sobre as plantas e evitar a entrada de animais domésticos. A recomendação também busca reduzir o risco de transmissão de doenças para espécies silvestres.