Ana Maria Braga renova o visual para a segunda temporada do “Chef de Alto Nível”

O novo corte tem um formato assimétrico. De um dos lados, os fios ficam bem curtos e próximos ao couro cabeludo, em uma proposta que lembra o corte pixie. Do outro, uma mecha mais longa chega à altura do queixo. O cabelo também ganhou camadas e repicados na parte superior e na nuca, o que proporciona mais volume e movimento aos fios. Na coloração, a apresentadora manteve o loiro claríssimo, com a raiz levemente mais escura.