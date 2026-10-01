Galeria Gandhi: o líder que fez da resistência sem violência um símbolo mundial de paz O pacifista Mahatma Gandhi usou uma arma poderosa e silenciosa - a força da não-violência - para desafiar o maior império da época e conduzira Índia rumo à independência. Ele nunca liderou exércitos, não ocupou cargos políticos e jamais empunhou uma arma. Mas liderou uma onda de paz que fez história. Por Flipar

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