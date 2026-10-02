Entretenimento Paul McCartney compara fim dos Beatles a ser demitido: ‘Comecei a beber’ Paul McCartney comparou o fim dos Beatles, em 1970, à perda do único emprego. Em conversa com o produtor e diretor de cinema Judd Apatow, publicada pela revista “Variety”, o músico afirmou que a separação provocou um vazio imediato em sua vida. “O que você faz depois dos Beatles? Os Beatles terminam, esse foi o único trabalho que você teve e, então, você não o tem mais. É como se tivesse sido demitido”, declarou. Segundo McCartney, a sensação foi especialmente difícil após anos de convivência di Por Flipar

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