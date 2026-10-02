Tallulah Willis publica foto rara ao lado do pai, Bruce Willis

O diagnóstico de afasia de Bruce Willis foi anunciado pela família em março de 2022. A condição pode dificultar a fala, a leitura e a escrita e, na época, os familiares informaram que o ator deixaria a carreira e que o quadro havia afetado suas habilidades cognitivas. No ano seguinte, a família comunicou que a condição havia evoluído e que o diagnóstico passou a ser de demência frontotemporal.