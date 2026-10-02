Sardenha: praias paradisíacas, história milenar e paisagens surpreendentes

No nordeste da Sardenha, a Costa Esmeralda reúne enseadas de águas transparentes, praias claras e formações rochosas de granito. O contraste entre o azul do Mediterrâneo e a vegetação tornou a região uma das paisagens mais conhecidas da ilha.
Cercada por paredões de calcário, Cala Goloritzé chama atenção pelas águas azul-turquesa e pelas pedras brancas da pequena praia. Localizada no Golfo de Orosei, é protegida como monumento natural e pode ser alcançada por trilha ou observada pelo mar.
Na região de Stintino, a praia de La Pelosa parece uma enorme piscina natural, graças às águas rasas, claras e de diferentes tons de azul. A paisagem ganha ainda mais personalidade com a antiga torre de pedra que se ergue em uma pequena ilha diante da costa.
Ao norte da Sardenha, o arquipélago de La Maddalena reúne dezenas de ilhas e ilhotas cercadas por águas cristalinas. Praias, enseadas e grandes rochas de granito formam cenários preservados dentro de um parque nacional, acessíveis principalmente por barco.
Além de praias paradisíacas e destinos sofisticados, a Sardenha, grande ilha italiana no Mediterrâneo, guarda um rico patrimônio arqueológico. Entre seus tesouros estão as Domus de Janas, ou “Casas de Fadas”, túmulos pré-históricos escavados na rocha principalmente a partir do Neolítico e utilizados por diferentes comunidades ao longo dos milênios.
São mais de 3.500 túmulos escavados na rocha, alguns com cerca de 5 mil anos, reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Essas necrópoles eram usadas por comunidades pré-históricas para sepultar seus mortos com oferendas e, em alguns casos, reproduziam elementos das moradias e da vida cotidiana.
Outro importante Patrimônio Mundial da Unesco na Sardenha é Su Nuraxi di Barumini, um complexo arqueológico dominado por um grande nurague, construção de pedra característica da ilha. Erguido durante a Idade do Bronze, o conjunto possui torres que originalmente alcançavam cerca de 18 metros de altura.
Além das praias, montanhas, cavernas e trilhas revelam outros cenários naturais da Sardenha. O interior acidentado e as formações rochosas ampliam as possibilidades de passeios, tornando a ilha um destino versátil para quem deseja explorar paisagens além do litoral.
Ao longo da história, a Sardenha recebeu a influência de diferentes povos, entre eles fenícios, cartagineses, romanos e espanhóis, além de ter sofrido incursões árabes. Essa sucessão de culturas deixou marcas na arquitetura, nas tradições e nos costumes, contribuindo para a identidade singular da ilha.