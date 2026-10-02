Caso Christa Pike: falha em execução de mulher condenada à morte reacende debate sobre injeção letal nos Estados Unidos

De acordo com os advogados, ela ainda respirava e chegou a roncar após a administração da segunda dose. O Departamento Penal do Tennessee afirmou que todas as etapas previstas no protocolo estadual foram cumpridas dentro das normas aprovadas pelas autoridades jurídicas.
A razão para a falha, no entanto, ainda não foi esclarecida. À BBC, Joel Zivot, professor da Universidade Emory e consultor médico da defesa, avaliou que o pentobarbital pode não ter alcançado concentração suficiente no sangue para provocar a parada respiratória e cardiovascular esperada.
Alguns utilizam uma combinação de três substâncias, enquanto outros, como o Tennessee, recorrem ao pentobarbital como único composto. O medicamento é um potente sedativo que reduz a atividade do sistema nervoso e, em concentrações elevadas, pode provocar a morte.
O caso reacendeu críticas à injeção letal, método que registra falhas e problemas graves em diferentes execuções nos Estados Unidos. Em 2022, mais de um terço dos procedimentos apresentou algum tipo de complicação, segundo o Death Penalty Information Center.
Dificuldades para obter os medicamentos e estabelecer acessos intravenosos também contribuem para os problemas. No caso de Pike, a defesa ainda levantou a hipótese de que o pentobarbital utilizado estivesse 'degradado', mas as autoridades não confirmaram a suspeita.