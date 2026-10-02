Galeria Caso Christa Pike: falha em execução de mulher condenada à morte reacende debate sobre injeção letal nos Estados Unidos O caso de uma mulher condenada à morte que sobreviveu à injeção letal nos Estados Unidos dominou os noticiários do mundo inteiro. O procedimento acabou não produzindo o resultado esperado e terminou com a detenta levada às pressas para um hospital. Entenda mais sobre essa história! Por Flipar

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