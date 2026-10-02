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Caso Christa Pike: falha em execução de mulher condenada à morte reacende debate sobre injeção letal nos Estados Unidos

O caso de uma mulher condenada à morte que sobreviveu à injeção letal nos Estados Unidos dominou os noticiários do mundo inteiro. O procedimento acabou não produzindo o resultado esperado e terminou com a detenta levada às pressas para um hospital. Entenda mais sobre essa história!

Por Flipar
Pexels/Anna Tarazevich

De acordo com os advogados, ela ainda respirava e chegou a roncar após a administração da segunda dose. O Departamento Penal do Tennessee afirmou que todas as etapas previstas no protocolo estadual foram cumpridas dentro das normas aprovadas pelas autoridades jurídicas.

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A razão para a falha, no entanto, ainda não foi esclarecida. À BBC, Joel Zivot, professor da Universidade Emory e consultor médico da defesa, avaliou que o pentobarbital pode não ter alcançado concentração suficiente no sangue para provocar a parada respiratória e cardiovascular esperada.

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Alguns utilizam uma combinação de três substâncias, enquanto outros, como o Tennessee, recorrem ao pentobarbital como único composto. O medicamento é um potente sedativo que reduz a atividade do sistema nervoso e, em concentrações elevadas, pode provocar a morte.

Mufid Majnun/Unsplash

O caso reacendeu críticas à injeção letal, método que registra falhas e problemas graves em diferentes execuções nos Estados Unidos. Em 2022, mais de um terço dos procedimentos apresentou algum tipo de complicação, segundo o Death Penalty Information Center.

Matthew Ansley/Unsplash

Dificuldades para obter os medicamentos e estabelecer acessos intravenosos também contribuem para os problemas. No caso de Pike, a defesa ainda levantou a hipótese de que o pentobarbital utilizado estivesse 'degradado', mas as autoridades não confirmaram a suspeita.

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