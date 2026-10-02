Celebridades e TV Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anos A confirmação da morte partiu da família e da própria instituição de saúde. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, Mila Seidl, mulher de Lito, lamentou a perda: 'Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre'. O casal deixa um filho de 7 anos. Por Flipar

Reprodução/Instagram