Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anos

Além da produção de conteúdo, Lito atuou como escritor, palestrante e consultor na área de segurança, na qual explicava fatores humanos e gerenciamento de riscos. Entre suas obras está 'Onde Morrem os Aviões', livro baseado em uma experiência profissional vivida em Zaire, atual República Democrática do Congo.
Em 2026, o influenciador havia revelado outros problemas de saúde antes da descoberta da DCJ. Em julho, ele contou que havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata e depois mencionou uma inflamação no sistema nervoso.
A doença de Creutzfeldt-Jakob é extremamente rara: um estudo do Ministério da Saúde identificou 547 casos confirmados no Brasil entre 2005 e 2021. A enfermidade afeta o cérebro e costuma evoluir de forma rápida, com sintomas que podem incluir perda de memória, alterações nos movimentos, dificuldade para caminhar e tremores.