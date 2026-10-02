Entretenimento Campeão do ‘Largados e Pelados Brasil’ revela estratégia para sobreviver sem roupa na natureza O engenheiro florestal Juliano Hojah, vencedor da segunda temporada de 'Largados e Pelados Brasil', contou no programa 'O Povo Quer Saber', do Canal UOL, como enfrentou 51 dias em condições extremas. Após passar 21 dias na Colômbia durante o reality, ele participou de outro desafio de 30 dias na África. Por Flipar

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