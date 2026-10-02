Galeria Sem olhos e dedos: Cientistas pesquisam deformidades que afetam quase metade dos sapos em Fernando de Noronha Ao estudar os impactos do sapo-cururu sobre a fauna de Fernando de Noronha, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas constataram que até metade dos animais da espécie que vivem na ilha apresenta algum tipo de deformidade. Por Flipar

Wikimedia Commons/ Bill Waller