Galeria Tradições, desafios e desenvolvimento do Camboja O Camboja conquistou sua independência em 9 de novembro de 1953, ou seja, há mais de 70 anos. Desde então, o país vem se esforçando para se tornar mais autossuficiente e próspero, apesar de um passado marcado por guerras e conflitos. Conheça, então, algumas informações e curiosidades sobre o país asiático, de paisagens diversas e muitas dificuldades ao longo de sua história. Por Flipar

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