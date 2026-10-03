Celebridades e TV “Dom de Iludir”: Netflix divulga trailer e data de estreia da série A Netflix divulgou o trailer e novas fotos promocionais de 'Dom de Iludir', nova série brasileira de melodrama da plataforma, estrelada por Marieta Severo, Nanda Costa e Alice Wegmann. A gigante do streaming também anunciou que os 10 episódios da primeira temporada estarão disponíveis para o público em 28 de outubro de 2026. Por Flipar

Divulgação Netflix