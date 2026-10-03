Galeria Cárpatos: montanhas de paisagens imponentes mantêm viva a lenda de Drácula Os Cárpatos são uma cadeia de montanhas que atravessa o Centro e o Leste da Europa , estendendo-se por países como Romênia, Eslováquia, Polônia e Ucrânia. Ganharam fama mundial por estarem ligados à lenda de Drácula, eternizada no romance de Bram Stoker. Por Flipar

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