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Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinha

Os cogumelos são fungos, e algumas espécies comestíveis têm lugar de destaque na culinária. Versáteis, podem ser preparados em sopas, saladas, molhos e pratos salteados. Seu valor nutricional varia conforme a espécie, assim como os cuidados necessários para o consumo.

Por Flipar
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Entre os cogumelos comercializados no Brasil estão champignon, shimeji, shiitake, portobello e cogumelo-do-sol. O champignon, também conhecido como cogumelo-de-paris, é um dos mais fáceis de encontrar.. Ele contém vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo

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O cogumelo-do-sol é nativo do Brasil e também conhecido como cogumelo-de-piedade. Seus compostos são estudados por possíveis efeitos sobre a inflamação e o sistema imunológico.

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Além dos tipos conhecidos no Brasil, destacam-se na gastronomia as trufas brancas e pretas, o cogumelo-rei, o enoki e o maitake. As trufas estão entre os fungos comestíveis mais caros do mundo. Seu aroma intenso e sabor característico fazem delas ingredientes valorizados na alta gastronomia.

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Os cogumelos comestíveis fornecem fibras, vitaminas do complexo B e minerais, em quantidades que variam conforme a espécie. Geralmente, têm poucas calorias e baixo teor de gordura. Também acrescentam sabor e textura às receitas, contribuindo para uma alimentação variada e equilibrada.

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Cogumelos aparecem em pratos como risotos, estrogonofes, massas e pizzas, além de sopas e molhos. Também podem ser salteados e servidos como acompanhamento de carnes ou legumes. Diferentes tipos acrescentam sabores e texturas variados às receitas.

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Após a compra, os cogumelos frescos devem ser guardados na geladeira, na embalagem original ou em saco de papel, evitando o acúmulo de umidade. Lave apenas na hora do preparo e respeite a validade indicada. Para versões secas ou em conserva, siga as orientações de armazenamento do rótulo.

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Nem todos os cogumelos encontrados na natureza são comestíveis: algumas espécies são venenosas e podem ser fatais. Como espécies tóxicas podem se parecer com as comestíveis, a identificação exige conhecimento especializado. Por isso, não consuma cogumelos silvestres sem identificação segura por um especialista.

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Cogumelos comestíveis também podem provocar reações alérgicas em algumas pessoas. Ter consumido o alimento anteriormente sem problemas não impede o surgimento de uma alergia. A reação pode estar relacionada a uma espécie específica, sem ocorrer necessariamente com todas as outras.

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O chamado café de cogumelos combina café com pós ou extratos de fungos. A composição varia conforme a marca, assim como a quantidade de cafeína. Apesar do nome, a bebida não é necessariamente feita apenas de cogumelos. ? health.clevelandclinic.org

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