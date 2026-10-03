Estilo de Vida Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinha Os cogumelos são fungos, e algumas espécies comestíveis têm lugar de destaque na culinária. Versáteis, podem ser preparados em sopas, saladas, molhos e pratos salteados. Seu valor nutricional varia conforme a espécie, assim como os cuidados necessários para o consumo. Por Flipar

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