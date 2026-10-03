Celebridades e TV Altura de sobra: descubra quanto medem músicos e atores famosos com mais de 1,90 m Nas telas, nem sempre é fácil perceber a altura real dos atores. Alguns astros de Hollywood, porém, são altos também fora de cena. Conheça famosos que medem mais de 1,90 m. Por Flipar

Sohrob Tahmasebi por Pixabay