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Altura de sobra: descubra quanto medem músicos e atores famosos com mais de 1,90 m

Nas telas, nem sempre é fácil perceber a altura real dos atores. Alguns astros de Hollywood, porém, são altos também fora de cena. Conheça famosos que medem mais de 1,90 m.

Por Flipar
Sohrob Tahmasebi por Pixabay

Ashton Kutcher - Nascido em 7/2/1978 na cidade de Cedar Rapids, em Iwoa, nos Estados Unidos, o ator mede 1,90 metro.

David Shankbone wikimedia commons

Nicholas Hoult, - Nascido em 7/12/1989 em Workingham, na região de Berkshire, na Inglaterra, o ator e modelo mede 1,90 metro.

Montclair Film - wikimedia commons

Chris Hemsworth - Nascido em 11/8/1983 em Melbourne, na Austrália, o ator tem 1,90 metro de altura.

reprodução instagram

Liam Hemsworth - Irmão de Cris, nascido em 13/1/1990, na mesma cidade de Melbourne, na Austrália, o ator mede 1,91 metro.

wikimedia commons Gage Skidmore

Will Ferrell - Nascido em 16/7/1967 em Irvina, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator e comediante mede 1,91 metro.

Eva Rinaldi wikimedia commons

Josh Duhamel - Nascido em 14/11/1972 em Minot, Dakota do Norte, nos EUA, o ator e ex-modelo tem 1,92 metro de altura.

Daniel Ogren / Wikimedia Commons

Ben Affleck - Nascido em 15/8/1972 em Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e diretor de cinema tem 1,92 metro.

Gage Skidmore wikimedia commons

Tom Selleck - Nascido em 29/1/1945 em Detroit, Michigan, nos EUA, o ator tem 1,92 metro de altura.

Youtube/Conan O'Brien

Jason Momoa - Nascido em 1/8/1979 no Havaí, nos Estados Unidos, o ator, roteirista, diretor e produtor, que também é modelo, tem 1,93 metro.

Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Steven Seagal - Nascido em 10/4/1952 em Lansing, no Michigan, EUA, o lutador de artes marciais que abandonou a profissão de ator e hoje treina soldados na Rússia mede 1,93 metro.

Reprodução / Youtube canal Télé-Loisirs

Liam Neeson - Nascido em 7/6/1952 em Ballymena, na Irlanda do Norte, o ator mede 1,93 metro.

Georges Biard wikimedia commons

Jason Segel - Nascido em 18/1/1980 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator - que jogou basquete na escola - mede 1,93 metro.

Rodrigo Fernández / Wikimedia Commons

Snoop Dogg - Nascido em 20/10/1971 em Long Beach, na Califórnia, EUA, o cantor e compositor de rap mede 1,93 metro.

Jason Persse / Wikimedia Commons

Dwayne Johnson - Nascido em 2/5/1972 em Hayward, na Califórnia, EUA, o ator e lutador conhecido também como “The Rock” tem 1,96 metro de altura.

Reprodução / Instagram

Vince Vaughn - Nascido em 28/3/1970 em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e produtor mede 1,96 metro.

Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Tim Robbins - Nascido em 16/10/1958 em West Covina, na Califórnia, nos EUA, o ator mede 1,96 metro.

Wikimedia Commons Siebbi

Dolph Lundgren - Nascido em 3/11/1957 em Estocolmo, a capital da Suécia, o ator, diretor e lutador de artes marciais tem 1,96 metro de altura.

Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Em memória de Peter Mayhew, citamos o ator nascido em 19/5/1944 em Londres, na Inglaterra, que morreu aos 74 anos em 2019. Conhecido pelo papel de Chewbacca na saga 'Star Wars', ele tinha 2,20 metros.

Florida Supercon – Wikimédia Commons

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