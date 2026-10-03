Galeria Cidades da Colômbia: destinos onde história e cultura se encontram Localizada no norte da América do Sul, a Colômbia faz fronteira com cinco países, entre eles o Brasil, na região amazônica. É banhada pelo Mar do Caribe ao norte e pelo Oceano Pacífico a oeste. Próxima à Linha do Equador, apresenta temperaturas relativamente constantes ao longo do ano, embora o clima varie conforme a altitude e a região. Por Flipar

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