Galeria Pavlova: conheça a curiosa história do doce inspirado em uma bailarina e disputado por dois países A Pavlova é uma sobremesa feita à base de merengue, geralmente coberta com chantilly e frutas frescas. Por fora, forma uma casquinha crocante; por dentro, permanece macia e aerada, quase como um marshmallow. Por Flipar

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