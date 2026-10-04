Estilo de Vida Baked Alaska: sobremesa desafia cozinheiros ao unir sorvete e altas temperaturas O Baked Alaska impressiona pela combinação aparentemente impossível de sorvete e calor. Considerada uma sobremesa desafiadora, ela costuma testar até cozinheiros experientes e já virou prova temida em realities culinários. O segredo está em dourar o merengue sem deixar o interior congelado derreter. Por Flipar

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