Galeria Clara de ovo: veja maneiras deliciosas e práticas de aproveitá-la na cozinha Muitas receitas usam apenas as gemas e deixam as claras de lado. Mas elas são ingredientes bastante versáteis e podem entrar em doces, bolos, pratos salgados e até bebidas. Com alguns cuidados, também podem ser guardadas para usar depois. Por Flipar

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