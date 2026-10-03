Clara de ovo: veja maneiras deliciosas e práticas de aproveitá-la na cozinha

As claras cruas que foram separadas cuidadosamente das gemas podem ser mantidas na geladeira em recipiente limpo e bem fechado. O ideal é identificar a data para não esquecer quando foram armazenadas. Também é importante evitar qualquer contato com a casca do ovo.
Se não houver previsão de uso imediato, as claras podem ser congeladas. Uma ideia prática é armazená-las em pequenas porções, indicando no recipiente quantas claras foram colocadas. Depois, basta descongelá-las na geladeira antes da utilização.
Um dos destinos mais conhecidos das claras é o merengue, preparado ao incorporá-las ao açúcar. Quando batidas, suas proteínas ajudam a formar e estabilizar uma espuma cheia de pequenas bolhas de ar. A mistura serve de base para suspiros e diversas sobremesas.
A pavlova também transforma claras em uma sobremesa vistosa. Sua base de merengue costuma ficar crocante por fora e mais macia no interior, sendo tradicionalmente acompanhada por creme e frutas. É uma ótima maneira de aproveitar várias claras de uma vez.
Há bolos preparados principalmente com claras batidas, responsáveis por deixar a massa mais leve e aerada. O famoso angel food cake, popular nos Estados Unidos, é um exemplo. Mas também existem receitas mais simples de bolo de claras para aproveitar as sobras da cozinha.
Os coloridos macarons franceses têm claras entre seus ingredientes fundamentais. Elas são batidas para formar o merengue que depois é combinado, geralmente, com farinha de amêndoas e açúcar. O preparo exige precisão, mas transforma as sobras em um doce sofisticado.
As claras podem ser usadas em omeletes, combinadas com legumes, ervas, queijos e outros ingredientes. Também podem complementar ovos inteiros quando se deseja aumentar a quantidade da preparação.
A clara batida levemente pode funcionar como uma camada de aderência antes da farinha de rosca ou de outras coberturas usadas em empanados. É mais uma possibilidade para aproveitar pequenas quantidades que sobraram de outra receita, evitando o desperdício.
Alguns coquetéis clássicos utilizam clara de ovo para produzir uma espuma cremosa e modificar a textura da bebida. Entre os exemplos estão diferentes versões de sours. Nesse caso, é especialmente importante utilizar ovos adequadamente manipulados ou claras pasteurizadas