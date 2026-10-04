Galeria Praias premiadas e natureza: São Francisco do Sul ganha destaque no litoral catarinense No litoral norte de Santa Catarina, São Francisco do Sul ganhou destaque entre os destinos turísticos do Sul do país. Conhecida pelas praias e pelo ambiente tranquilo, a cidade recebeu a classificação de “Zona de Excelência” em pesquisa da Fecomércio SC sobre o verão de 2026, com 77% no índice de satisfação NPS. Por Flipar

Divulgação/Prefeitura Municipal de Sa?o Francisco do Sul