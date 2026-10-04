Biblioteca de Tianjin: “olho gigante” e estantes onduladas até o teto criaram um ícone da arquitetura

Ao atravessar suas portas, a sensação é de entrar em outro mundo. A “caverna de livros” tem cinco andares e cerca de 33.700 m², com estantes curvas que se estendem do chão ao teto. Mas nem tudo é o que parece: parte dos livros visíveis é formada por imagens impressas nas prateleiras.
A luz natural invade o átrio e se reflete nas superfícies brancas, criando um ambiente quase futurista. No centro, o enorme auditório esférico, conhecido como “O Olho”, domina o espaço e é cercado pelas estantes onduladas que caracterizam a biblioteca.
As estantes onduladas foram projetadas para exercer várias funções: armazenar livros, criar áreas de circulação e oferecer espaços onde os visitantes podem sentar. Elas também contornam o auditório esférico central e formam a identidade visual do átrio.
O acervo da Biblioteca de Tianjin reúne publicações de diferentes áreas, como literatura, história, ciências sociais, artes e ciências. O espaço também conta com áreas destinadas a crianças e idosos, além de salas para leitura, estudo e atividades culturais..
Os cinco pavimentos têm funções diferentes. Além das áreas de leitura e do grande átrio central, o edifício abriga salas de estudo e reunião, espaços para computadores e arquivos, além de setores destinados a diferentes públicos e atividades.
Projetada pelo escritório holandês MVRDV em parceria com o Instituto de Planejamento Urbano e Design de Tianjin, a biblioteca foi concebida para abrigar até 1,2 milhão de livros. O projeto levou apenas três anos entre o primeiro esboço e a inauguração, em 2017.
Além de lugar de estudo, é centro de convivência e encontro, com salas de leitura, auditórios e áreas para diálogo. Ali, conhecimento e vida comunitária se juntam em ritmo constante, fazendo da biblioteca um organismo vivo dentro da cidade. Caminhar por suas curvas é uma viagem sensorial, onde escala, luz e silêncio criam atmosfera única. Cada passo revela novos ângulos e perspectivas inesperadas.
Apesar da aparência monumental, nem todas as estantes do átrio podem ser alcançadas pelos visitantes. Os livros destinados à consulta ficam principalmente nas áreas acessíveis, enquanto as prateleiras mais altas cumprem sobretudo uma função arquitetônica e visual.
A biblioteca integra o Centro Cultural de Binhai, complexo que reúne diferentes instituições dedicadas à cultura e às artes em Tianjin. O edifício foi planejado como um dos principais espaços públicos do conjunto e ganhou projeção internacional por sua arquitetura.