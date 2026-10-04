Mestres do humor: conheça grandes comediantes que fizeram e ainda fazem o Brasil rir

A Praça é Nossa: Apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega no SBT desde 1987, é um dos programas de humor mais tradicionais e queridos da televisão brasileira. O formato mistura esquetes, personagens marcantes e, inclusive, já revelou diversos talentos do humor nacional.
Agildo Ribeiro (1932-2018): Foi um grande nome da comédia brasileira, conhecido por sua versatilidade e talento no teatro, na televisão e no cinema. Ele ficou muito conhecido por personagens marcantes em 'Planeta dos Homens', 'Escolinha do Professor Raimundo' e 'Zorra Total'.
Ary Toledo (1937-2024): Considerado um dos maiores humoristas brasileiros, Ary Toledo ficou conhecido por seus shows de stand-up comedy, piadas e músicas humorísticas.
Bruno Mazzeo (1977), nascido no Rio de Janeiro, é ator, roteirista e humorista, filho de Chico Anysio. Criador e protagonista de Cilada, uma série de humor que retrata situações cotidianas de forma cômica, também destacou-se na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, interpretando o icônico Professor Raimundo, papel de seu pai.
Casseta e Planeta: Foi um programa humorístico satírico brasileiro que marcou época na televisão brasileira entre 1992 e 2007. Com um humor irreverente e crítico, eles costumavam satirizar a política, a cultura e os acontecimentos do Brasil.
Chico Anysio (1931-2012): Marcou a história da televisão, do rádio e do teatro brasileiro com seu humor ácido, inteligente e crítico e mais de 200 personagens criados ao longo da carreira. Com talento incomum para compor diferentes vozes, foi um dos maiores humoristas da história do Brasil.
Costinha (1923-1995): Nascido no Rio de Janeiro, estreou na TV ainda nos anos 1950 e ficou muito marcado por suas participações no 'Programa Silvio Santos', 'A Praça é Nossa' e 'Escolinha do Professor Raimundo'.
Dercy Gonçalves (1907-2008): Conhecida por sua língua afiada e humor ousado, Dercy quebrou tabus e conquistou o público com sua autenticidade. Até hoje, ela é lembrada como um ícone do humor nacional.
Escolinha do Professor Raimundo: Esse foi um dos programas de humor mais famosos e importantes da TV brasileira. Estreou na TV Globo em 1973 e recebeu diversas atualizações ao longo dos anos. Vários talentos se tornaram grandes nomes da comédia nacional por conta da 'Escolinha'.
Fábio Porchat (1983-): Ator, roteirista, diretor, comediante, apresentador e escritor, Porchat é considerado um dos humoristas mais talentosos da nova geração. Destaca-se pelos shows de stand-up, pelo canal de YouTube 'Porta dos Fundos', programas em TV, além de filmes no cinema.
Francisco Milani (1936–2005) — Ator, humorista, diretor e dublador brasileiro, destacou-se especialmente na comédia televisiva. Ficou marcado por personagens de temperamento ranzinza, como Pedro Pedreira, da Escolinha do Professor Raimundo, e Seu Saraiva, do Zorra Total. Também trabalhou em Viva o Gordo, Chico Anysio Show e A Grande Família.
Grande Otelo (1915-1993): Natural de Uberlândia, MG, Grande Otelo foi um dos mais importantes atores brasileiros do século 20. Ficou conhecido principalmente por se apresentar em cassinos cariocas e por ter participado de vários filmes de sucesso, como 'Macunaíma' (1969).
Heloisa Perissé (1966), nascida no Rio de Janeiro, ganhou destaque com a personagem Tati, uma adolescente caricata e irreverente, no programa Zorra Total. Também brilhou em séries como Sob Nova Direção e no teatro, consolidando sua trajetória cômica.
Jô Soares (1938-2022): Jô foi um dos maiores humoristas, escritores, dramaturgos, apresentadores, entrevistadores e cineastas brasileiros. Durante décadas, ele encantou o público com seu humor inteligente e sua capacidade de entrevistar personalidades de forma única. Criou personagens icônicos para a TV.
Katiuscia Canoro (1978-): Ganhou destaque nacional ao interpretar a personagem Lady Kate no programa 'Zorra Total'. Em 2012, a humorista também participou do seriado 'A Grande Família'.
Leandro Hassum (1973-): Conhecido por sua versatilidade e carisma, começou a ganhar destaque no 'Zorra Total', depois estrelou vários filmes de comédia famosos, como 'Até Que a Sorte Nos Separe' (2012). Também é dublador. Sua voz dá vida ao Gru de 'Malvado Favorito'
Marcelo Adnet (1981-): Da mesma geração de Tatá, Adnet ficou conhecido nacionalmente no '15 Minutos', da MTV Brasil. De lá para cá, se tornou um dos maiores humoristas brasileiros com participações em diversos quadros e programas de humor. Tem capacidade rara de imitar diversas pessoas com perfeição.
Mazzaropi (1912-1981): Um dos grandes nomes do cinema nacional, Mazzaropi se destacou por seu humor caipira, caricato e bem-humorado, que conquistou o público brasileiro por décadas. Seu personagem 'Jeca' foi um dos mais famosos.
Os Trapalhões: O grupo formado por Didi, Dedé Santana, Mussum e Zacarias foi criado em meados dos anos 1960 e fez sucesso na TV até 1995. Nos cinemas, protagonizaram inúmeros filmes, como 'O Trapalhão no Planalto dos Macacos' (1976) e 'Os Trapalhões na Serra Pelada' (1982).
Oscarito (1906-1970): Espanhol naturalizado brasileiro, Oscarito foi um dos maiores comediantes brasileiros do século XX, conhecido por seu humor físico, caretas e personagens excêntricos. Ele ficou muito marcado por fazer dupla com Grande Otelo.
Paulo Silvino (1939-2017): Na década de 1970, consolidou sua carreira como apresentador de televisão com o programa 'O Planeta dos Homens', que se tornou um marco na história da TV brasileira. Nos anos 2000, protagonizou seu personagem mais famoso, o porteiro Severino, no 'Zorra Total'.
Rodrigo Sant'Anna (1981-): Ficou muito famoso por seus papéis em Zorra Total, como Valéria Vasques e Lady Kate, e por seu programa de sucesso 'Tô de Graça'. Quem não se lembra do bordão 'ai, como eu tô bandida'?
Ronald Golias (1929-2005): Mais um dos grandes ícones da TV brasileira, Ronald Golias encantou o público com seus trabalhos na 'A Escolinha do Golias' e 'A Praça é Nossa'.
Roni Rios (1936-2001): A icônica personagem da 'Velha Surda' foi a grande criação de Roni Rios. Foi um enorme sucesso no 'A Praça é Nossa', de 1987, quando estreou, até o ano de sua morte, 2001.
Rony Cócegas (1940-1999): Iniciou sua carreira na década de 1960, fazendo imitações no programa de Raul Gil. Depois, atuou em programas infantis e se consagrou na 'Escolinha do Professor Raimundo' como o personagem 'Galeão Cumbica'.
Tatá Werneck (1983-): Tatá é considerada uma das grandes humoristas brasileiras da nova geração. Ela despontou em programas como o 'Comédia MTV', ao lado de Marcelo Adnet, e desde 2017, apresenta o 'Lady Night', sucesso do canal Multishow que foi para a Globo.
Tom Cavalcante (1962-): Ficou conhecido pelas imitações e pela criação de personagens icônicos, como o 'João Canabrava', que fez sucesso na 'Escolinha do Professor Raimundo'. Em 1996, viveu o memorável Ribamar, em 'Sai de Baixo'.
Whindersson Nunes (1995-): Ficou famoso por seus vídeos humorísticos publicados no YouTube desde 2011. Whindersson também se destaca por suas apresentações de stand-up comedy por todo o Brasil e por participações em filmes como 'Os Penetras 2' (2017) e 'Internet - O Filme' (2016).