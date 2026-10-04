Celebridades e TV Mestres do humor: conheça grandes comediantes que fizeram e ainda fazem o Brasil rir Os humoristas têm papel importante no entretenimento, arrancando risadas e criando personagens que atravessam gerações. Em 12 de abril, o Dia do Humorista celebra esses profissionais. Vamos relembrar grandes programas e artistas que marcaram a história da comédia brasileira. Por Flipar

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