Galeria Tocantins completa 38 anos: a história do Estado mais jovem do Brasil Em 5 de outubro de 2026, o Tocantins completa 38 anos de criação, resultado de uma longa trajetória de movimentos pela emancipação do antigo norte de Goiás. A separação foi oficializada pela Constituição Federal de 1988, que criou o Estado por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A nova unidade da Federação passou a integrar a Região Norte do país. Sua instalação, porém, ocorreu em 1º de janeiro de 1989. Por Flipar

Flávio Andrade de Souza/Wikimedia Commons