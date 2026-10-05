Tocantins completa 38 anos: a história do Estado mais jovem do Brasil

A ideia de separar o norte goiano remonta ao período anterior à Independência do Brasil. Um dos principais personagens dessa história foi Joaquim Teotônio Segurado, que, no início do século 19, defendeu maior autonomia para a região e participou da criação da Comarca de São João das Duas Barras. Em 1821, chegou a proclamar um governo autônomo do Tocantins. O movimento não prosperou naquele momento, mas a defesa da emancipação continuou atravessando gerações.
A proposta separatista voltou a ganhar força ao longo do século 20 e chegou ao Congresso Nacional nas décadas anteriores à criação do Estado. Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988, o então deputado federal José Wilson Siqueira Campos atuou pela aprovação do desmembramento e seria governador por quatro mandatos. Registros da Câmara dos Deputados mostram uma série de pronunciamentos dele sobre o tema durante os trabalhos constituintes. A criação acabou sendo incorporada ao text
Nos primeiros meses, Miracema do Tocantins funcionou como capital provisória enquanto a nova sede administrativa era construída. A escolha recaiu sobre uma área próxima à Serra do Carmo, às margens do Rio Tocantins, onde seria implantada Palmas. A pedra fundamental da futura capital foi lançada em 20 de maio de 1989. Em 1º de janeiro de 1990, Palmas assumiu oficialmente a condição de capital estadual.
Palmas se tornou uma das marcas mais singulares do novo Estado. Planejada desde sua origem, a cidade foi concebida com grandes avenidas, áreas verdes e setores destinados a diferentes funções urbanas. A implantação ocorreu rapidamente em uma região ainda pouco urbanizada, acompanhando o projeto de criação de um centro administrativo para o Tocantins. Atualmente, a capital é descrita pela prefeitura como a última cidade brasileira planejada do século 20.
Além da história política, o Tocantins chama atenção por suas dimensões e características naturais. O Estado possui 277.423,625 quilômetros quadrados e tinha população estimada em 1.595.994 habitantes em 2026, segundo o IBGE. Seu território está inserido principalmente no Cerrado, enquanto a porção norte e noroeste da Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia alcança áreas de Floresta Amazônica. Essa diversidade contribui para uma paisagem marcada por rios, serras e áreas de grande biodiversidade.
Entre os principais cartões-postais está o Jalapão, parque conhecido pelas dunas, cachoeiras, fervedouros e formações rochosas. A região também se tornou associada ao artesanato produzido com capim dourado, atividade tradicional de comunidades locais.
Outro destaque é a Ilha do Bananal, situada entre os rios Araguaia e Javaés e reconhecida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico como a maior ilha fluvial do mundo. Esses ambientes ajudam a explicar o peso do ecoturismo na identidade do Estado. Quase quatro décadas depois da criação, o Tocantins também apresenta uma economia fortemente ligada ao setor agropecuário. Dados do IBGE referentes a 2025 apontam a soja como produto de maior valor e quantidade de produção agrícola do Estado,