Educação Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livros Com o intuito de estimular o hábito da leitura e, ao mesmo tempo, tentar reduzir o tempo excessivo diante das telas Singapura decidiu investir em uma estratégia inusitada: pagar pequenas recompensas a quem reservar alguns minutos do dia para a leitura. Por Flipar

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