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Fiscalização intercepta praga quarentenária em 360 kg de caquis no aeroporto de Guarulhos

Uma carga de 360 quilos de caquis frescos procedentes da Espanha foi barrada no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após uma inspeção identificar a presença de uma praga quarentenária que não ocorre oficialmente no Brasil.

Por Flipar
Divulgação/Mapa

A detecção foi feita por agentes da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), depois que o voo chegou ao país em 19 de setembro. O material suspeito passou por exames e um laboratório credenciado pelo Mapa confirmou a identificação do inseto Liposcelis decolor.

Pexels/Engin Akyurt

A espécie, conhecida por nomes como psoque, corrodêncio e psocídeo, costuma estar relacionada às cargas, embalagens e estruturas usadas durante o transporte, sem necessariamente atingir a parte comestível dos frutos. O organismo também pode aparecer em resíduos vegetais e nos cálices dos caquis, além de sobreviver em depósitos e contêineres no território de origem.

Reprodução/Csiro

De acordo com a Portaria SDA/MAPA nº 1.679/2026, Liposcelis decolor integra a lista de pragas quarentenárias ausentes do país. Uma eventual entrada e estabelecimento da espécie poderia trazer prejuízos a setores ligados ao armazenamento de grãos, à indústria alimentícia e à conservação de materiais e coleções, além de afetar atividades de pós-colheita.

jacqueline macou/Pixabay

A fiscalização realizada pelo Mapa é feita de forma rotineira em portos, aeroportos, fronteiras terrestres e outros pontos de entrada no território nacional. Nessas operações, os agentes verificam mercadorias, embalagens e demais materiais relacionados ao comércio exterior que possam transportar organismos capazes de ameaçar a agropecuária.

Divulgação/Mapa

Segundo a Embrapa, uma praga quarentenária é qualquer organismo (animal, vegetal ou microrganismo) com potencial para causar grandes danos à economia agrícola de um país ou região, e que ainda não está presente no território nacional ou, se estiver, tem distribuição limitada e passa por controle oficial.

Wikimedia Commons/Stefan Oemisch

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