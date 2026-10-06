Fiscalização intercepta praga quarentenária em 360 kg de caquis no aeroporto de Guarulhos

A espécie, conhecida por nomes como psoque, corrodêncio e psocídeo, costuma estar relacionada às cargas, embalagens e estruturas usadas durante o transporte, sem necessariamente atingir a parte comestível dos frutos. O organismo também pode aparecer em resíduos vegetais e nos cálices dos caquis, além de sobreviver em depósitos e contêineres no território de origem.