Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (6/10), cinco loterias: os concursos 3067 da Mega-Sena; o 3798 da Lotofácil; o 7136 da Quina; o 1316 do Dia de Sorte; e o 2451 da Timemania

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 90 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 25 milhões / Timemania: R$ 18 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões

Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

Mega-Sena

01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

13 - 14 - 30 - 53 - 60

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

04 - 06 - 34 - 38 - 53 - 58 - 69. O time do coração é o 06 (América/RN)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 06 - 10 - 16 - 18 - 22 - 29. O mês da sorte é 09 (Setembro)

Reprodução/Loterias Caixa

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