Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (6/10), cinco loterias: os concursos 3067 da Mega-Sena; o 3798 da Lotofácil; o 7136 da Quina; o 1316 do Dia de Sorte; e o 2451 da Timemania
Mega-Sena: R$ 90 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 25 milhões / Timemania: R$ 18 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52
13 - 14 - 30 - 53 - 60
04 - 06 - 34 - 38 - 53 - 58 - 69. O time do coração é o 06 (América/RN)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23
01 - 06 - 10 - 16 - 18 - 22 - 29. O mês da sorte é 09 (Setembro)