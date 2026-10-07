“Sicario 3” terá retorno de Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin

Emily Blunt voltará ao papel de Kate Macer, agente do FBI que protagoniza o primeiro longa, enquanto Benicio del Toro interpretará novamente Alejandro Gillick, ex-promotor que atua como assassino a serviço da força-tarefa. Josh Brolin também retorna como Matt Graver, integrante do governo americano que lidera a operação contra os cartéis.
'Sicario: Terra de Ninguém', primeiro filme da franquia criada por Taylor Sheridan, foi lançado em 2015 sob a direção de Denis Villeneuve. A trama acompanha Kate Macer, uma agente do FBI idealista que é recrutada por uma força-tarefa do governo americano para combater cartéis de drogas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O longa recebeu três indicações ao Oscar, em 2016.
A sequência, 'Sicario: Dia do Soldado', estreou em 2018, com direção de Stefano Sollima e roteiro de Taylor Sheridan, e trouxe de volta Benicio del Toro e Josh Brolin nos papéis de Alejandro Gillick e Matt Graver, respectivamente. Emily Blunt não participou do segundo filme da franquia.
'Sicario: Dia do Soldado' também contou com Isabela Merced no papel de Isabel Reyes, filha de um chefe de cartel que é sequestrada pela força-tarefa liderada por Matt Graver durante uma operação, enquanto Alejandro recebe a missão de proteger a jovem após o sequestro.
Emily Blunt é conhecida por 'O Diabo Veste Prada', de 2006, em que interpretou Emily Charlton, e por 'No Limite do Amanhã' e 'Um Lugar Silencioso', este último dirigido por John Krasinski. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, no papel de Kitty Oppenheimer.
Benicio del Toro venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'Traffic - Ninguém Sai Limpo', de Steven Soderbergh, no papel do policial mexicano Javier Rodríguez, e foi indicado ao prêmio por '21 Gramas' e 'Uma Batalha Após a Outra'. O ator também recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes por 'Che', em que interpretou Ernesto Che Guevara.
Já Josh Brolin estreou no cinema em 'Os Goonies', de 1985, no papel de Brand Walsh, e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'Milk: A Voz da Igualdade', em que interpretou o político Dan White. O ator também atuou em 'Onde os Fracos Não Têm Vez' e interpretou Thanos nos filmes da Marvel 'Vingadores: Guerra Infinita' e 'Vingadores: Ultimato'.