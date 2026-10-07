Após disputa acirrada com Netflix, Paramount conclui aquisição da Warner por US$ 110 bilhões

A fusão também reúne estúdios responsáveis por franquias de grande alcance, entre elas 'Harry Potter', 'Batman', 'Missão: Impossível' e 'Top Gun'. Antes de concluir o acordo, outras gigantes do mercado como Netflix e Comcast tentaram a compra da Warner Bros. Discovery, porém não tiveram sucesso.
Ainda assim, a Skydance ainda ficará abaixo da Netflix, que conta com mais de 300 milhões de assinantes. Apesar da escala alcançada, a Skydance já começa sua trajetória com um desafio financeiro expressivo, já que carregará cerca de US$ 80 bilhões em dívidas.
Para reduzir essa pressão, a companhia pretende cortar aproximadamente US$ 6 bilhões em custos, com parte das economias prevista a partir da integração de sistemas tecnológicos, serviços de streaming e contratos de computação em nuvem.
A necessidade de aumentar a receita também será um dos principais desafios de David Ellison, que assumirá o comando executivo e a direção criativa do conglomerado. Filho do cofundador da Oracle Larry Ellison, ele criou a Skydance em 2010 e ganhou espaço em Hollywood ao participar da produção de sucessos como 'Top Gun: Maverick'.