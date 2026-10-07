Galeria Possível caso de peste após morte de pesquisadora na Sibéria mobiliza autoridades e alimenta onda de rumores; veja o que se sabe até agora A morte de uma pesquisadora que estaria ligada a um possível surto de peste em Irkutsk, na Sibéria, tem gerado desconfiança no mundo inteiro nos últimos dias. A ONU pediu cautela diante dos rumores sobre e informou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) mantém contato com as autoridades russas para acompanhar a situação. Por Flipar

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