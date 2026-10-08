Sheron Menezzes recebe elogios por foto 3×4 do RG nas redes sociais

No X, antigo Twitter, usuários elogiaram a aparência da atriz na imagem. Uma internauta escreveu que ela é uma das poucas pessoas que ficam bem em uma foto 3x4. Outra afirmou que a artista é bonita até no RG, enquanto uma terceira disse sentir vergonha de dividir o planeta com uma mulher assim.
A repercussão levou parte do público a questionar se é permitido sorrir em fotos de documentos oficiais. As orientações não recomendam expressões exageradas, já que elas podem modificar os traços usados na identificação, mas um sorriso discreto pode ser aceito, desde que não altere a fisionomia, especialmente na região dos olhos.
Sheron está no ar na TV Globo como protagonista de 'Por Você', novela das sete escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, exibida desde agosto. Ela interpreta Bela, apelido de Isabela, uma médica ginecologista e obstetra que fica responsável pelos quatro filhos da melhor amiga, Juli, personagem de Lucy Ramos, após a morte dela em um acidente.
Nascida em Porto Alegre, em 26 de novembro de 1983, Sheron Mancilha Menezes passou a grafar o sobrenome com a letra z em 2010 e adotou o nome Sheron Menezzes. No mesmo ano, foi escolhida como rainha de bateria da Portela no Carnaval do Rio de Janeiro, cargo que ocupou nos desfiles de 2011 e 2012.
Sheron apareceu pela primeira vez na televisão em um comercial de óleo de cozinha, em 1997. Cinco anos depois, foi escalada para interpretar Júlia na novela 'Esperança', da Globo, após um teste que chamou a atenção do diretor Luiz Fernando Carvalho. Pelo trabalho, recebeu três prêmios.
Na televisão, atuou também em produções como 'Celebridade', na qual interpretou a empregada Iara, 'Como Uma Onda', 'Belíssima', 'Duas Caras', 'Caras e Bocas', 'Aquele Beijo', 'Lado a Lado', 'Babilônia', 'Liberdade, Liberdade', 'Bom Sucesso', como a vilã Gisele, e 'Vai na Fé', como a protagonista Sol, entre outras.
No cinema, Sheron estreou em 'O Homem que Copiava', lançado em 2003, filme dirigido por Jorge Furtado e estrelado por Lázaro Ramos. A atriz também participou de projetos como 'Carga Máxima', filme de ação da Netflix dirigido por Tomás Portella, e atuou em 'Perfeitos Desconhecidos', entre outros trabalhos.