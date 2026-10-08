Celebridades e TV Sheron Menezzes recebe elogios por foto 3×4 do RG nas redes sociais Sheron Menezzes recebeu diversos elogios nas redes sociais após compartilhar uma foto de seu documento de identidade e mostrar que votou no primeiro turno das Eleições de 2026, realizado no dia 4 de outubro. Mas o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foi a foto 3x4 da atriz, que recebeu uma série de elogios pela beleza. Por Flipar

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