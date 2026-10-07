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Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (7/10), a Quina 7137, a Lotomania 2985, a Super Sete 908, a Lotofácil 3799, a Dupla Sena 3018 e a +Milionária 396

Por Correio Braziliense
Reprodução/Youtube

Quina

02-07-50-61-79

 Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01-03-04-05-07-08-10-12-13-18-19-20-23-24-25

 Reprodução/Loterias Caixa

+Milionária

06-15-28-30-42-50. Os trevos sorteados foram: 6-3

 Reprodução/Loterias Caixa

Dupla Sena

18-21-26-28-48-49 no primeiro sorteio; 05-11-35-38-39-49

Reprodução/Loterias Caixa

Super-Sete

Coluna 1: 9 Coluna 2: 3 Coluna 3: 9 Coluna 4: 1 Coluna 5: 4 Coluna 6: 1 Coluna 7: 1

 Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

02-03-06-07-10-11-12-13-22-25-29-39-48-53-59-63-66-70-74-79

 Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

04-07-16-25-27-28-31. O mês da sorte é 03-março

 Reprodução/Loterias Caixa

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