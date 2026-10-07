LOTERIAS Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (7/10), a Quina 7137, a Lotomania 2985, a Super Sete 908, a Lotofácil 3799, a Dupla Sena 3018 e a +Milionária 396 Por Correio Braziliense

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