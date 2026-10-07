Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

02-07-50-61-79Reprodução/Loterias Caixa
01-03-04-05-07-08-10-12-13-18-19-20-23-24-25Reprodução/Loterias Caixa
06-15-28-30-42-50. Os trevos sorteados foram: 6-3Reprodução/Loterias Caixa
18-21-26-28-48-49 no primeiro sorteio; 05-11-35-38-39-49Reprodução/Loterias Caixa
Coluna 1: 9 Coluna 2: 3 Coluna 3: 9 Coluna 4: 1 Coluna 5: 4 Coluna 6: 1 Coluna 7: 1Reprodução/Loterias Caixa
02-03-06-07-10-11-12-13-22-25-29-39-48-53-59-63-66-70-74-79Reprodução/Loterias Caixa
04-07-16-25-27-28-31. O mês da sorte é 03-marçoReprodução/Loterias Caixa