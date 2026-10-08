Tabernas: deserto europeu abrigou faroeste de Hollywood e lembra cenários alienígenas

Situado na província de Almería, o Deserto das Tabernas é considerado o único deserto oficial da Europa e sua extensão cobre por volta de 280 quilômetros quadrados de terreno árido e fascinante. A baixa pluviosidade e o clima semiárido moldam sua paisagem peculiar em um contraste marcante com o restante verdejante da Espanha.
O deserto apresenta verões escaldantes e invernos suaves, com chuvas raríssimas. A insolação intensa cria sombras dramáticas sobre os canions e colinas. Além disso, o clima é um dos fatores que o tornaram cenário perfeito para filmes.
Montes argilosos acinzentados e vales estreitos lembram superfícies extraterrestres. As formações geológicas revelam um cenário surreal, quase lunar, e o contraste entre o solo cinzento e o céu azul hipnotiza o olhar. É como um chamado para aventuras em mundos distantes.
O Deserto das Tabernas foi palco de vários filmes de faroeste. Entre eles estão produções clássicas como 'Por um Punhado de Dólares' e 'O Bom, o Mau e o Feio' (foto), que aproveitaram sua paisagem árida e singular. A semelhança com o Velho Oeste americano atraiu diretores em busca de autenticidade, transformando o local em um verdadeiro ícone do cinema mundial.
Para as filmagens, foram construídas vilas de faroeste que ainda existem. Hoje, esses cenários viraram atrações turísticas abertas ao público, que, por sua vez, pode caminhar por saloons, prisões e praças típicas do Oeste. É como entrar em um filme clássico de Clint Eastwood.
Apesar da aridez, o deserto abriga fauna e flora adaptadas. Plantas xerófitas sobrevivem com pouquíssima água, e répteis e aves encontram refúgio entre as formações rochosas. É um ecossistema discreto, mas cheio de vida resistente.
O solo argiloso e as erosões criaram formas únicas ao longo dos séculos. As chuvas ocasionais esculpem ravinas e barrancos impressionantes. Assim, cada formação conta uma história de milhões de anos em um verdadeiro museu natural a céu aberto.
A paisagem árida e acinzentada lembra missões espaciais. Não à toa, o deserto já foi usado como cenário para simulações científicas. Sua semelhança com Marte inspira estudos e projetos de exploração como um laboratório natural para se imaginar o futuro da humanidade.
As vilas cenográficas foram mantidas como parques temáticos, sendo que algumas delas abrigam museus dedicados à história do cinema. Assim, os visitantes podem explorar figurinos, armas e objetos originais das filmagens, desfrutando de uma experiência que une entretenimento e memória cultural.
Símbolo da Andaluzia, o Deserto das Tabernas ostenta uma fama que ultrapassa fronteiras e inspira artistas. É lembrado como o “Hollywood europeu”, um verdadeiro patrimônio cultural que une natureza e cinema.
Além do cinema, o deserto fascina pelo Castillo de Tabernas. Trata-se de um castelo medieval situado no topo de uma colina, perto do município de Tabernas. Originalmente usado como uma fortaleza militar, mais tarde serviu como prisão e local de refúgio. Hoje, é uma atração turística popular, aberta ao público para explorar sua história e as vistas panorâmicas do deserto circundante.