Animais Depois de ser visto em viaduto movimentado do RJ, emu é resgatado e encaminhado ao BioParque Dois emus encontrados em uma residência que fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, serão levados ao BioParque do Rio, em São Cristóvão, onde passarão por avaliação clínica e permanecerão em quarentena. Os tutores foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para prestar depoimento. Por Flipar

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