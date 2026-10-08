Depois de ser visto em viaduto movimentado do RJ, emu é resgatado e encaminhado ao BioParque

A polícia informou que eles não tinham informações sobre a origem das aves nem apresentaram a documentação exigida. Uma vez no BioParque, as aves não devem ser expostas ao público, e os veterinários pretendem oferecer uma alimentação com variedade de vegetais, próxima à dieta natural da espécie.
O emu é uma grande ave não voadora nativa da Austrália e pertence à família Casuariidae, a mesma dos casuares. Com aparência semelhante à de um avestruz, pode ultrapassar 1,8 metro de altura e pesar mais de 50 quilos.
Seu corpo apresenta plumagem marrom e acinzentada, que ajuda na camuflagem em diferentes ambientes. Apesar do tamanho, o emu é capaz de correr a velocidades próximas de 50 km/h, graças às suas pernas longas e fortes.
Em seu habitat, a espécie ocupa áreas de florestas abertas, savanas, campos e regiões áridas do território australiano. Sua alimentação é variada e inclui frutos, sementes, flores, folhas e pequenos animais, como insetos. Os emus também conseguem engolir pequenas pedras, que auxiliam na trituração dos alimentos dentro do sistema digestivo.
Embora sejam aves não voadoras, o emu e o avestruz pertencem a espécies e famílias diferentes. O emu é nativo da Austrália, enquanto o avestruz vive na África e é consideravelmente maior, podendo chegar a quase 2,7 metros de altura. Outra diferença está nos pés: o emu possui três dedos, enquanto o avestruz tem apenas dois.