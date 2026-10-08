Animais

Depois de ser visto em viaduto movimentado do RJ, emu é resgatado e encaminhado ao BioParque

Dois emus encontrados em uma residência que fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, serão levados ao BioParque do Rio, em São Cristóvão, onde passarão por avaliação clínica e permanecerão em quarentena. Os tutores foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para prestar depoimento.

Por Flipar
Reprodução

A polícia informou que eles não tinham informações sobre a origem das aves nem apresentaram a documentação exigida. Uma vez no BioParque, as aves não devem ser expostas ao público, e os veterinários pretendem oferecer uma alimentação com variedade de vegetais, próxima à dieta natural da espécie.

Reprodução/TV Globo

O emu é uma grande ave não voadora nativa da Austrália e pertence à família Casuariidae, a mesma dos casuares. Com aparência semelhante à de um avestruz, pode ultrapassar 1,8 metro de altura e pesar mais de 50 quilos.

Pexels/YIYANG LIU

Seu corpo apresenta plumagem marrom e acinzentada, que ajuda na camuflagem em diferentes ambientes. Apesar do tamanho, o emu é capaz de correr a velocidades próximas de 50 km/h, graças às suas pernas longas e fortes.

Christian Bass/Unsplash

Em seu habitat, a espécie ocupa áreas de florestas abertas, savanas, campos e regiões áridas do território australiano. Sua alimentação é variada e inclui frutos, sementes, flores, folhas e pequenos animais, como insetos. Os emus também conseguem engolir pequenas pedras, que auxiliam na trituração dos alimentos dentro do sistema digestivo.

Vicky Ng/Unsplash

Embora sejam aves não voadoras, o emu e o avestruz pertencem a espécies e famílias diferentes. O emu é nativo da Austrália, enquanto o avestruz vive na África e é consideravelmente maior, podendo chegar a quase 2,7 metros de altura. Outra diferença está nos pés: o emu possui três dedos, enquanto o avestruz tem apenas dois.

Flickr - fry_theonly

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