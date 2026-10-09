“Shrek – O Musical” ganha temporada no Rio de Janeiro em 2027

Na história, Shrek é um ogro antissocial que vive sozinho em um pântano até Lorde Farquaad, governante do reino de Tão Tão Distante, expulsar os personagens de contos de fadas para o local. Para retomar seu lar, ele aceita resgatar a princesa Fiona, que está presa em uma torre vigiada por um dragão. Durante a jornada, ele conhece o Burro e acaba se apaixonando por Fiona, sem saber que ela esconde a maldição de se tornar uma ogra todas as noites.