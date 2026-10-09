Astronomia Morre Margaret Hamilton, engenheira de software que ajudou a levar o homem à Lua Margaret Hamilton, matemática e pioneira da engenharia de software, morreu em 30 de setembro de 2026, aos 90 anos, em Cambridge, Massachusetts. A informação foi confirmada por sua filha, Lauren. Hamilton ganhou destaque por liderar no MIT a equipe responsável pelo desenvolvimento do software de voo dos computadores de bordo das missões Apollo, incluindo o sistema que auxiliou Neil Armstrong e Buzz Aldrin durante o pouso da Apollo 11 na Lua. Sua atuação ajudou a transformar a programação em uma á Por Flipar

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