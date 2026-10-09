Economia Conheça o Shake Shack, rede de hambúrgueres que chegará ao Brasil em 2027 e será operada por mesmo grupo do Outback A disputa pelo mercado brasileiro de hamburguerias premium ganhará um novo concorrente internacional em 2027, quando o Shake Shack pretende inaugurar sua primeira unidade no país. A rede firmou uma parceria com a Bold Hospitality, grupo responsável pelas operações do Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Chicken & More, para viabilizar sua entrada no Brasil. Por Flipar

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