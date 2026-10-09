Celebridades e TV Astro do K-pop é condenado à prisão por violar regras do serviço militar na Coreia do Sul O supervisor responsável por acompanhar o trabalho de Mino também foi condenado a uma pena de prisão suspensa. Segundo a acusação, ele facilitava o descumprimento das regras pelo cantor e falsificava documentos para registrar jornadas de trabalho que não haviam sido cumpridas. Por Flipar

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