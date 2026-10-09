Astro do K-pop é condenado à prisão por violar regras do serviço militar na Coreia do Sul

A legislação é especialmente relevante para artistas e celebridades, cujas carreiras podem ser afetadas pelo período de afastamento. O cantor Psy, famoso mundialmente pelo sucesso “Gangnam Style”, teve que se alistar duas vezes, em 2003 e 2007, depois que a Justiça concluiu que ele não havia cumprido corretamente suas obrigações.
Outro episódio conhecido envolve Steve Yoo, estrela do pop sul-coreano nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Em 2002, pouco antes da data em que deveria se apresentar para o serviço militar, ele renunciou à cidadania sul-coreana e adquiriu a estadunidense. Por entender que ele estava tentando escapar do alistamento, as autoridades impediram sua entrada na Coreia do Sul.