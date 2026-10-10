Presunto ou apresuntado? Entenda as diferenças de preço, sabor e qualidade

No Brasil, vender um produto com a identificação de outro pode configurar fraude alimentar. Para não levar “gato por lebre”, conheça as principais diferenças entre dois produtos comuns nos mercados: presunto e apresuntado. Ambos têm origem suína, mas a qualidade e o processo de fabricação são diferentes.
Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre).
Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína.
A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil).
No caso das versões tradicionais, como o Presunto de Parma e o Jamón Ibérico, o processo envolve apenas cura e maturação.
Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado.
A carne é moída, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislação permite a adição de água, amido e proteínas não animais, dentro de limites definidos.
O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa.
Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação.