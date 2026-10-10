Celebridades e TV De Porto Rico para o mundo: famosos que nasceram na ilha e conquistaram o sucesso internacional Porto Rico é um território dos Estados Unidos desde 1898. Em 1952, tornou-se Estado Livre Associado, com Constituição e governo próprios, mas permanece sob autoridade do Congresso americano. Sua população é de aproximadamente 3,2 milhões de habitantes. Por Flipar

Arturo de La Barrera/Wikimedia Commons