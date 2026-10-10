De Porto Rico para o mundo: famosos que nasceram na ilha e conquistaram o sucesso internacional

Os nascidos em Porto Rico são, em regra, cidadãos americanos, mas os moradores da ilha não votam para presidente dos EUA. O território tem bandeira e delegação olímpica próprias. Além disso, é berço de diversas personalidades famosas. Conheça algumas delas.
Benicio del Toro: Nascido em San Germán, o ator conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por sua atuação em “Traffic”, dirigido por Steven Soderbergh. Também se destacou em filmes como “21 Gramas” e “Sicario”.
José Ferrer: Nascido em San Juan, o ator foi o primeiro porto-riquenho a conquistar um Oscar de atuação. Em 1951, recebeu o prêmio de Melhor Ator por seu desempenho em “Cyrano de Bergerac” (1950), dirigido por Michael Gordon.
Rita Moreno: Nascida em Humacao, a atriz foi a primeira mulher porto-riquenha a conquistar um Oscar. Em 1962, recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no clássico musical “Amor, Sublime Amor” (1961).
Joaquin Phoenix: Nascido em San Juan, o ator conquistou o Oscar de Melhor Ator em 2020 por “Coringa”. Um dos grandes nomes de Hollywood, voltou a interpretar o personagem em “Coringa: Delírio a Dois” (2024), ao lado de Lady Gaga.
Luis Guzmán: Nascido em Cayey, o ator construiu uma carreira em Hollywood, participando de filmes dirigidos por Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson. Na televisão, destacou-se na série “Narcos”, estrelada por Wagner Moura, e em “Wandinha”.
Ricky Martin: Nascido em San Juan, o cantor começou a ganhar fama ainda adolescente como integrante do grupo Menudo, fenômeno musical dos anos 1980. Depois, construiu uma carreira solo de sucesso internacional, com hits como “Livin’ la Vida Loca” e “María”.
José Feliciano: Nascido em Lares, o cantor e violonista, que perdeu a visão ao nascer, conquistou reconhecimento internacional. É conhecido por sua interpretação de “Light My Fire” e pela canção natalina “Feliz Navidad”.
Daddy Yankee: Nascido em San Juan, é considerado um dos pioneiros do reggaeton. Alcançou fama mundial com “Gasolina”, lançada em 2004, e participou do sucesso “Despacito”, ao lado de Luis Fonsi.
Roselyn Sánchez: Nascida em Santurce, bairro de San Juan, a atriz ganhou destaque em Hollywood com o filme “A Hora do Rush 2” (2001). Na televisão, participou de séries como “Without a Trace” e “Devious Maids”.
Luis Fonsi: Nascido em San Juan, o cantor ganhou projeção internacional com suas baladas românticas. Em 2017, lançou “Despacito”, em parceria com Daddy Yankee, um dos maiores sucessos da música latina.
Chayanne: Nascido em Río Piedras, região de San Juan, o cantor e ator conquistou milhões de fãs com músicas românticas e apresentações marcadas pela dança. Entre seus sucessos estão “Torero” e “Dejaría Todo”.
Raúl Juliá: Nascido em San Juan, o ator ganhou destaque em Hollywood por filmes como “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985) e “A Família Addams” (1991). Morreu em 1994, aos 54 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).